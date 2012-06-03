Експерт: Черновецький пішов з поста мера, щоб балотуватися до ВР

Леонід Черновецький подав у відставку з поста мера Києві, бо, ймовірно планує балотуватися до парламенту по мажоритарці на майбутніх виборах.

Про це ТСН.ua заявив директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

За його словами Черновецький міг піти у відставку з двох причин: або він планує йти по мажоритарці на вибори у ВР, або ж його "попросили" залишити крісло. Карасьов також наголосив, що виборів київського мера тепер можна очікувати у будь-який момент.

"Вибори столичного градоначальника можуть відбутися одразу після Євро-2012, одночасно з парламентськими, не виключено, що вони відбудуться і після них", - сказав Карасьов.

Він також припускає, що Черновецький все ж сам прийняв рішенні піти, і це, на його думку, це було скоріше не під тиском влади, а під тиском обставин.

Як повідомлялося раніше, Леонід Черновецький 1 червня написав заяву про відставку з поста мера Києва.