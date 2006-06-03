Литвин: хоч би хто опинився в коаліції, її роздиратимуть суперечності

На думку колишнього Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, хоч би хто увійшов до парламентської коаліції, її роздиратимуть суперечності.

Як сказав він в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (3-9 червня), «хоч би хто в результаті опинився в коаліції, її роздиратимуть суперечності. Сили, які пройшли до Верховної Ради, є заручниками обіцянок, даних виборцям. Ідеологічні розбіжності дуже глибокі, щоб народ їх не помічав, а політики ігнорували. Практично неможливо відшукати в парламенті 226 депутатів, у яких спільні геополітичні орієнтири, єдиний погляд на розв’язання мовної проблеми, уніфікований підхід до приватизаційного процесу».

На думку В.ЛИТВИНА, в питанні ухвалення рішень «партійні вожді» проводитимуть «політику напівдиктату». При цьому він нагадав, що зміни, внесені до Конституції України, не дозволяють виходу депутата з фракції (так званий «імперативний мандат» - УНІАН), проте неможливо заборонити депутатам «час від часу голосувати всупереч волі свого партійного осередку. Лідери розуміють це».

«А ще вони розуміють: союз із супротивниками, вчорашніми і сьогоднішніми, прихованими і явними, вбиватиме їх рейтинг. Отже будь-який альянс виявиться неефективним» - сказав В.ЛИТВИН. - Боюся, що найближчим часом ми не побачимо чіткої, цільної, послідовної державної політики. Влада почне жити за своїми законами, суспільство - за своїми. Колись вони, можливо, знову зустрінуться на барикадах».