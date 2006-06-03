Харківська облрада надала російській мові статус регіональної

Харківська обласна рада надала російській мові статус регіональної в області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії облради. «За” проголосувало 107 депутатів. Проти – 25.

Прибічники цього рішення мотивували свою позицію тим, що російська мова є найбільш вживаною на Харківщині, а за останнім переписом населення близько 44% жителів регіону вважають її рідною, а 83% вільно нею володіють.

У своїх виступах усі депутати заявлчли, що спираються на Конституцію, закони України та Європейську Хартію регіональних мов та мов меншин. На підставі цього вони вирішили, що місцеві ради та їхні виконавчі органи у своїй роботі і документах можуть використовувати поряд з українською державною і російську регіональну мову – як мову роботи, діловодства та документації. Заклади освіти, науки, культури, ЗМІ та підприємства й об’єднання громадян мають право використовувати російську мову як мову роботи, діловодства, документації і спілкування.

Депутати від БЮТ та «Нашої України» закликали колег не голосувати за це питання. Зокрема, член фракції «Наша Україна», голова обласної ради попереднього скликання Олег ШАПОВАЛОВ сказав, що депутати зроблять помилку, оскільки це, на його думку, політизація питання і виконання замовлення.

Депутати також проголосували за те, щоб звернутися до Верховної Ради з проханням про імплементацію Хартії найближчим часом у широкому обсягу. Крім того, вони підтримали рішення про оголошення дня народження Олександра Пушкіна 6 червня Днем російської мови у Харківській області.

У засіданні облради зроблено перерву на 30 хвилин, після чого депутати перейдуть до заслуховування звіту губернатора Арсена АВАКОВА.

На підтримку рішень депутатів поблизу приміщення обласної ради триває акція прибічників Партії регіонів, а також прихильників державності української мови. Загальна кількість учасників акції – понад 20 тисяч осіб.