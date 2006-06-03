Катеринчук: у нас залишилося 2-3 доби

Коаліційна угода між блоком «Наша Україна», Соціалістичною партією України і Блоком Юлії Тимошенко буде підписана 7 червня, заявив журналістам народний депутат, член фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, він висловив переконання, що 7 червня (цього дня має відбутися наступне засідання парламенту – УНІАН) будуть підстави для офіційного оголошення у Верховній Раді про створення коаліції.

«Я переконаний, що вона (угода про коаліцію – УНІАН) буде парафована 7 числа», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК. Він підкреслив, що документ практично готовий.

Розповідаючи про економічну складову цього документа, М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що коаліційний уряд повинен здійснити і запровадити податкову реформу, і з цим погоджуються усі майбутні учасники коаліції.

Також, за словами депутата, велику увагу майбутній уряд має приділити малому і середньому бізнесу. М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що без преференцій малий і середній бізнес, а відтак – і вся економіка не зможуть розвиватись.

Виступаючи після цього на засіданні Податкового клубу, М.КАТЕРИНЧУК також велику увагу приділив тексту коаліційної угоди. «Цей документ безпрецедентний для демократичної України… Це перший системний документ, яки фактично буде впроваджувати коаліційний уряд протягом 5 років», - сказав він.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, нова влада, яка діятиме уже за умов парламентсько-президентської форми правління в Україні і будуватиметься на принципах демократичної коаліції, має зробити усе, щоб суспільство могло брати участь у прийнятті рішень і контролювати владу. Він назвав угоду певною суспільною угодою між владою та інтересами суспільства.

Депутат підкреслив, що коаліційна угода повинна здійснити революцію в економіці і закласти умови для економічного прориву, про що неодноразово говорив Президент Віктор ЮЩЕНКО.

«Це зробить ідеали демократії популярними і вигідними для кожного громадянина України, і це є запорукою продовження демократичних реформ, без реалізації цієї програми ми можемо відкотитися назад», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК розповів про роботу «Нашої України» над угодою і про залучення багатьох фахівців до її розробки. Він підкреслив, що вдалось створити інноваційний, системний програмний документ діяльності уряду на 5 років. Після цього, за його словами, необхідно було переконати партнерів по майбутній коаліції – соціалістів і БЮТ, що це є «платформою майбутньої коаліції і саме це є пріоритетами уряду ТИМОШЕНКО чи коаліційного уряду».

За його словами, після тривалих дискусій більшість положень вдалось погодити. М.КАТЕРИНЧУК знову наголосив на позиції «Нашої України»: «Час радикальних ліберальних реформ настав, без них не можна рухатись далі». За його словами, усі три політичні сили розуміють, що без змін, у тому числі у податковій системі, розвиток економіки неможливий, але бачення у темпах і в деяких підходах – різні, наприклад, існують розбіжності у поглядах на формування ринку землі між «Нашою Україною» та СПУ.

М.КАТЕРИНЧУК заявив: «У нас залишається 2-3 дні, щоб доопрацювати це».