Бютівець: урядовий законопроект про податок на розкіш – профанація

Внесений урядом у ВР законопроект про оподаткування багатства і предметів розкоші – це профанація. Про це в прямому ефірі 5 каналу в ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик» заявив міністр праці і соцполітики в опозиційному уряді, член фракції БЮТ-Батьківщина у ВР Андрій Павловський.

«В Україні в останні роки зростає прірва між багатими і бідними, і це призводить до соціальної напруги. З іншого боку, наближаються вибори, і влада хоче показати, що вона згадала, що така серйозна проблема існує і її треба вирішувати. Але разом з тим це буде профанація, тому що це не вирішення питання в комплексі. Сплачувати цей податок будуть одиниці, а великий капітал і далі буде виводити свої капітали в офшорні зони. Ми пропонуємо комплексний закон, де є і прогресивна шкала оподаткування, і пропозиція оподатковувати офшорні операції, і збільшувати плату за користування надрами», - сказав опозиціонер.