Опозиція наполягає, щоб касацію Тимошенко розглядали без неї

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

Він нагадав, що розгляд касаційної скарги має відбутися 26 червня.

А.Кожем’якін зауважив, що Ю.Тимошенко направила до суду лист з проханням проводити засідання без неї. «Таким чином, на сьогоднішній день немає жодних формальних підстав для того, щоб відкласти знову суд на якийсь термін. Наша фракція вимагає провести це судове засідання у відповідності до українського законодавства без будь-яких надуманих зволікань», - сказав лідер фракції «БЮТ-Батьківщина».

Він наголосив, що якщо знову будуть знайдені якісь надумані причини для відтермінування судового засідання, то це стане останнім аргументом того, що незалежного судочинства в Україні не існує.

На переконання А.Кожем’якіна, якщо розгляд справи знову буде перенесений, то це засвідчуватиме про бажання влади максимально відтягнути в часі подання Ю.Тимошенко скарги до європейського суду з прав людини.

«Фракція звертається до Президента, як гаранта Конституції, докласти всіх зусиль, щоб розгляд Вищим спеціалізованим судом касаційної скарги 26 червня відбувся», - сказав він.