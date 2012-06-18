Росія задоволена українськими сирами: 90 відсотками

Про це повідомляється на сайті Росспоживнагляду.

"У лабораторію ФБУЗ "Центр гігієни і епідеміології в місті Москві" Росспоживнагляду надійшло 107 зразків сиру виробництва ПП КФ "Прометей" філіал "Менський сир", ТОВ "Гадячсир", ЧАТ "Пирятинський сирзавод", ПАТ "Дубномолоко", з яких повністю досліджено 91 зразок продукції. В результаті на 88 зразків видані експертні висновки про відповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам", - відзначають в Росспоживнагляді.

Російська сторона надіслала до державної ветеринарної та фітосанітарної служби України лист з проханням надати повну інформацію про діяльність українських лабораторій, що претендують на проведення досліджень сирів для експорту продукції до Росії. За даними Росспоживнагляду, зазначена інформація не надходила.

Раніше, 13 червня, державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду список з шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії.

Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що у складі сирів українських виробників ЧП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовський молочний завод, ЧП "Рось" філіал "Охтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була позначена на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. У результаті продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".

У червні фахівці Росспоживнагляду проінспектували ТОВ "Лозовський молочний завод" і ЧП "Рось" філіалу "Охтирський сирокомбінат" і не виявили серйозних порушень в роботі підприємств.