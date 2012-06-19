Український посол скаржиться, що не може сказати «алаверди» Москві

В Україні немає проблеми з російською мовою, чого не скажеш про становище української мови в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко сьогодні на засіданні Інтеграційного клубу при голові Ради Федерації РФ на тему: «Гуманітарні засади інтеграційних процесів на пострадянському просторі».

«Мені, як представникові країни, в якій мовне питання часто ставало предметом різних спекуляцій, є що сказати на цю тему. У нашій державі у сфері спілкування російській мові належить значне місце, і, хотів би особливо підкреслити – в Україні ніколи не було проблем з російською мовою або її використанням», - заявив В.Єльченко.

Він відзначив, що в будь-якому куточку України завжди була можливість вивчати і удосконалювати російську мову, читати російськомовні книги і періодичні видання, дивитися телебачення. Таку можливість мають не тільки ті громадяни, які вважають російську своєю рідною мовою, а й ті, які вирішили вивчати її як іноземну, як державна мова країни, що є сусідом і стратегічним партнером України, сказав посол.

Водночас він підкреслив, що була проблема зі статусом мови, яка з ухваленням закону «Про засади державної мовної політики» має бути вирішена.

«Ми сподіваємося, що завдяки цьому в Україні раз і назавжди стануть неможливими спекуляції на мовну тему», - сказав посол.

«На жаль, ми не можемо зараз сказати «алаверди» щодо ситуації з українською мовою в Росії. У вашій величезній і багатокультурній країні досі немає жодної школи, де б стаціонарно викладалася українська мова, не існує жодного видання українською мовою, не випускається жодна телепередача», - підкреслив В.Єльченко.

За його словами, тут мають значення обидва аспекти вивчення мови або, точніше, відсутність можливостей для цього: і як з метою задоволення освітньо-культурних потреб українців, які проживають в Російській Федерації, а українці, як відомо, є третьою за чисельністю національністю в країні; і вивчення як іноземної мови.

«Мені не доводилося чути, що для того, щоб діти вивчали польську або японську мову як іноземну, їх батькам або ж відповідному посольству потрібно було зібрати енну кількість заяв. Але саме таку умову було висунуто перед українською стороною», - повідомив він.

Посол упевнений, що за будь-якої форми інтеграції збереження національної ідентичності і повага до культурних потреб країн-членів стають особливо актуальними. «Фактично, без дотримання цих принципів в гуманітарній сфері повноцінна і якісна інтеграційна взаємодія неможлива. Тому, упевнений, що, кажучи про роль російської мови в інтеграційних процесах на пострадянському просторі, слід також пам`ятати про необхідність розв’язання цілого комплексу супутніх проблем», - сказав він.