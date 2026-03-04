Навіть після стрибка цін на нафту бюджет РФ тріщить: дефіцит може зрости утричі, – Reuters

Росія має дефіцит бюджету, який збільшується через недоотримання доходів від нафти і газу.

Світові ціни на нафту підскочили після ударів США та Ізраїлю по Ірану й досягли найвищого рівня з липня 2024 року. Втім, цього зростання все одно недостатньо для збалансування російського бюджету, свідчать розрахунки Reuters.

Зазначається, що Росія має дефіцит федерального бюджету, який збільшується через недоотримання доходів від нафти і газу, що формують майже чверть бюджетних надходжень. Хоча у вівторок світові ціни на нафту перевищили 83 долари за барель, російська нафта продається зі знижкою до міжнародного еталону Brent crude, що посилює бюджетні проблеми.

За підрахунками Reuters, у лютому середній дисконт становив 26,50 долара за барель. Російська нафта продається зі знижкою переважно через західні санкції за війну проти України, зокрема через механізм цінового обмеження. З 1 лютого Європейський Союз знизив "стелю" ціни до 44,10 долара за барель, щоб обмежити нафтові доходи Москви.

Державні фінанси також зазнають тиску через значні витрати на оборону та безпеку після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

За розрахунками агентства, ціна російської нафти марки Urals має зрости більш ніж на 50% від рівня 3 582 рублі (близько 46,13 дол.) за барель, зафіксованого 2 березня, щоб досягти закладених у бюджеті показників.

Бюджет РФ на 2026 рік передбачає середню ціну нафти 5 440 рублів за барель (близько 59 дол.) та курс 92,2 рубля за долар. Водночас за умови стабільних нафтових цін рубль мав би ослабнути приблизно до 117,5 за долар із нинішнього рівня близько 77,65 руб./дол., щоб бюджет був збалансований.

Радник голови Центробанку РФ Кіріл Тремасов заявив, що регулятор не очікує різкого обвалу рубля, а нинішнє зростання цін на нафту може виявитися короткочасним. За його словами, уряд орієнтується на довгостроковий прогноз, а не на коливання найближчих тижнів чи місяців.

За оцінками Reuters, до кінця року дефіцит російського бюджету може зрости майже утричі проти офіційного плану через скорочення обсягів продажу нафти та поглиблення цінових знижок, тоді як видатки можуть перевищити заплановані показники.

У бюджеті на цей рік передбачено надходження 8,92 трлн рублів від продажу нафти й газу, однак нинішні темпи доходів відстають від цільових.

4 березня ціни на нафту продовжили зростати на тлі нових атак на Близькому Сході та обговорення трейдерами плану США щодо страхування та супроводу танкерів, що проходять через Ормузьку протоку.

Станом на ранок вартість нафти марки Brent зросла на 2,8 долара - до 84,2 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила до 76,8 долара за барель, додавши 2,24 долара.

За даними Reuters, Росія не змогла скористатися різким стрибком світових цін на нафту цього тижня через атаки українських дронів, а також суворі погодні умови, які обмежили можливості експортувати нафту.

