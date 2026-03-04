Названо електромобілі, які розкуповують українці, попри повернення ПДВ

Сегмент нової "електрики" майже повністю контролюється китайськими брендами та їхніми суббрендами.

Лютий 2026 року ознаменувався суттєвою корекцією на ринку легкових електромобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Головним чинником корекції стало відновлення сплати ПДВ на імпорт електромобілів із 1 січня, що спричинило аномальний сплеск реєстрацій у грудні 2025 року та подальше вичерпання перенесеного попиту:

внутрішній ринок перепродажів зафіксував 1916 угод. Це на 47,4% менше порівняно з попереднім місяцем і на 31,9% менше у річному вимірі;

імпорт уживаних авто склав 803 одиниці. Сегмент зазнав різкого скорочення: мінус 43,2% у місячному вимірі та мінус 79,2% у річному;

продажі нових авто становили 135 одиниць. Це найуразливіший сегмент, який продемонстрував падіння на 84,6% у місячному вимірі та на 79,4% у річному.

Вживані електромобілі (внутрішній ринок)

Цей сегмент зберігає відносну стабільність завдяки наявності автомобілів на внутрішньому ринку та відсутності впливу нових митних платежів на транспорт, який уже був зареєстрований в Україні.

Найбільш затребуваним в цьому сегменті став Nissan Leaf (299 авто). Причина популярності автомобіля криється в тому, що це надійний варіант для початку користування електрокарами – завдяки простій конструкції та хорошій доступності на ринку.

"Пригнані" вживані електромобілі

Попри зростання витрат, імпорт зі США та країн Європи триває, однак основна увага зосереджується на найбільш ліквідних моделях. Найпопулярнішими машинами для імпорту виступають Tesla Model Y (120 авто) та Model 3 (110), які цінують за легкість відновлення та швидкий перепродаж.

Нові електромобілі

Сегмент нової "електрики" майже повністю контролюється китайськими брендами та їхніми суббрендами. За словами фахівців, ці авто пропонують оптимальне співвідношення "ціна/сучасні технології" навіть із врахуванням ПДВ.

Бренд BYD домінує на ринку завдяки широкій лінійці кросоверів та власним інноваційним акумуляторам. На першій позиції опинилася модель BYD Sea Lion 06 (16 авто).

Експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що повернення ПДВ на імпорт електромобілів не принесло очікуваного ефекту щодо наповнення бюджету. Фактично воно лише "приглушило" імпорт до рівня 2021 – початку 2022 року, коли активних покупок авто практично не було.

Звичайні українці залишилися в мінусі, оскільки, на відміну від громадян низки інших країн, не мали додаткової підтримки від держави у вигляді субсидій, грантів чи пільгових кредитів.

"Програла і держава, яка могла б отримати вигоду від оновлення автопарку сучасними, безпечними та екологічними автомобілями, незалежними від викопного палива", – додають в Інституті досліджень авторинку.

