Капітан ВМС пояснив, як ураження танкера РФ у Середземному морі вплине на Москву

Це вже впливає на рентабельність поставок скрапленого газу, зазначив Андрій Риженко.

Сам факт того, що у Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим газом вже сприяє позиції України, ЄС та США у боротьбі з нелегальним експортом нафти з РФ.

Таку думку висловив Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020), в етері на Radio NV.

"Було надано три припущення стосовно того, чому це сталося. Перше - це внутрішня якась аварія на борту корабля. Друге, вони казали, що це може бути дрон Збройних сил України. І третя – це наслідки війни, яка зараз почалась в Ірані. В Ірані там літають ракети зараз по всьому Близькому Сходу", – сказав Риженко.

Він припустив, що Сили оборони дійсно могли провести таку операцію. Водночас вона має певні складнощі, зазначив експерт.

"Вона відноситься до операцій спеціального призначення. Складною є саме доставка дрона в цей район. Але я думаю, що вона можлива. Така акція напряму впливає на падіння обсягів експорту скрапленого газу РФ. Там маршрути, страхування. Це вже впливає на логістику, що знижує рентабельність цих поставок", – додав Риженко.

Раніше про те, що в Середземному морі загорівся танкер під прапором РФ повідомили журналісти Reuters. Вони зазначили, що це судно перебуває під санкціями США та Великої Британії. Доля екіпажу судна наразі невідома.

Раніше, 1 березня, Бельгія разом із Францією затримали танкер російського "тіньового флоту". Зазначалося, що після доставки судна до порту Зебрюгге, його буде конфісковано.

