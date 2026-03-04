Росія щойно продала Індії зброю на сотні мільйонів доларів, – ЗМІ

"Штиль-1" – це багатоканальний зенітний ракетний комплекс корабельного базування з вертикальним стартом.

У вівторок, 3 березня Міністерство оборони Індії підписало контракт з АТ "Рособоронекспорт" на закупівлю для ВМС Індії зенітних керованих ракет вертикального пуску для корабельного ЗРК "Штиль-1". Про це повідомляє United News of India.

Вартість контракту становить 2182 крорів рупій (238 млн доларів). Ракети (ймовірно, модифікації 9М317МЕ) призначені для боєкомплекту чотирьох останніх індійських фрегатів проекту 11356, які і оснащені ЗРК "Штиль-1" з вертикальним пуском.

Йдеться про два побудованих на заводі "Янтар" в Калінінграді і зданих індійському флоту в 2024-2025 роки фрегатів F 70 Tushil і F 71 Tamal, а також двох фрегатів Triput і Tavasya, що будуються на верфі Goa Shipyard.

"Штиль-1": довідка УНІАН

"Штиль-1" – це багатоканальний зенітний ракетний комплекс корабельного базування з вертикальним стартом.

Він призначений для здійснення кругової оборони корабля від усіх засобів повітряного нападу, у тому числі для відбиття масованих ракетних та авіаційних атак. Також його можна використовувати для завдання ударів по наземних і надводних цілях.

За словами російських пропагандистів, на відміну від попередніх версій з похилими пусковими установками, сучасний "Штиль-1" дозволяє випускати ракети з інтервалом всього в декілька секунд за принципом "холодного старту" і вражати цілі на висоті до 15 км і дальності до 50 км.

Це критично важливо для відбиття масованих атак, коли на корабель одночасно летять кілька протикорабельних ракет або дронів з різних напрямків.

У минулому році УНІАН писав, що Росія може продати Індії до 84 винищувачів "‎п’ятого покоління"‎ Су-57. Повідомлялося, що Москва готова задовольнити майже будь-які умови Індії щодо придбання літаків, включно з повною передачею технологій – від двигунів до початкового коду.

Крім того, російська сторона пропонує інтегрувати до літаків усе індійське авіаційне ракетне озброєння.

Нагадаємо, раніше Індія вже проявляла інтерес до Су-57. Планувалася спільна розробка під назвою FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базі російського винищувача.

Тоді проєкт зазнав провалу: у 2018 році Індія залишила його, аргументуючи, що російський літак не відповідає заявленим вимогам щодо низької помітності.

Зараз ситуація змінилася. Нью-Делі нещодавно опинився під тиском США та стикається з операційними проблемами, зокрема через виведення з експлуатації старих радянських МіГ-21. Фактичним провалом завершилася й розробка власного винищувача Tejas.

Тим часом інші азійські країни отримують не просто нові літаки, а повноцінні винищувачі п’ятого покоління. Зокрема, Китай уже побудував понад 300 Chengdu J-20 і, ймовірно, ввів у стрій новий Shenyang J-35.

