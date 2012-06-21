Кравчук: будемо працювати весь 2013 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у перерві засідання Конституційної асамблеї повідомив її голова, перший Президент України Леонід Кравчук.

«Зараз говорити з точністю до якогось місяця дуже складно. Ми будемо діяти у такий спосіб: до кінця цього року ми сформулюємо концепцію конституційних змін, починаючи з 2013 року і весь 2013 рік ми будемо працювати над текстом змін, його виносити на обговорення експертами на українському і міжнародному рівні, а наприкінці 2013 і не пізніше початку 2014 року ми проект закону про внесення змін до Конституції України подаємо Президентові України», - сказав Л.Кравчук.

При цьому він наголосив, що головним імпульсом до змін Основного Закону є запит на це суспільства.

Відповідаючи на запитання, до яких розділів Конституції вноситимуться зміни, Л.Кравчук зауважив, що це буде предметом обговорення.

Він також не виключив, що до Конституції будуть включені нові розділи, нраприклад, на сьогоднішньому засіданні один з учасників пропонував створити розділ щодо охорони Конституції.