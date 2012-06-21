Кравчук сумнівається, що у ВР буде 300 голосів для російської мови

«Домагатися вони можуть будь чого. І це їх право. Але для того, щоб внести зміни до Конституції і змінити статтю 10 Конституції, потрібно не багато ні мало 300 голосів. Як ми бачимо, в цьому парламенті 300 голосів у них немає. Думаю, що і в наступному парламенті, враховуючи ситуацію, яка є в Україні, і політична, і соціальна, і економічна, сподіватися, що якась політична сила зможе набрати 300 і більше голосів довіри виборців, передчасно», - сказав Л.Кравчук. Він наголосив, що це питання вже 20 років виноситься на порядок денний і не вирішується. Л.Кравчук нагадав, що тільки завдяки компромісу у 1996 році вдалося прийняти Конституцію і статтю 10 в такій редакції як вона є сьогодні. Л.Кравчук зауважив, що стаття 10 тлумачиться однозначно – «українська мова державна, мови регіональних меншин і їх розвиток підтримується державою і загалом застосування мов в Україні регулюється спеціальним законом».

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Л.Кравчук наголосив, що Конституційна асамблея в своїй роботі керуватиметься чинною Конституцією і «реальним розташуванням політичних сил». Він додав, що в багатонаціональній країні завжди існує мовна проблема, однак її потрібно вирішувати толерантно і делікатно, аби не збурювати людей і не ділити, не рвати Україну на шматки. «Конституційна асамблея Конституції не приймає. Вона має завдання лише підготувати проект закону, який буде називатися «Про внесення змін до Конституції», - зауважив голова Конституційної асамблеї. Л.Кравчук наголосив, що всі ці заяви щодо двомовності робляться лише під вибори. «Я розумію, що пан Колесніченко це говорить не тому, що він не знає реальної ситуації, він не такий примітивний. Він говорить під вибори. Він хоче мати додатковий авторитет тієї частини населення, для якої питання російської мови є дуже важливим. Хоча хочу сказати, що російська мова зараз домінує в Україні – 95% журналів, телебачення, книжок російською мовою. І питання двомовності не є проблемою для України», - додав Л.Кравчук.

Відповідаючи на запитання чи можна очікувати, що в законопроекті який підготує Конституційна асамблея, не буде положення щодо двох державних мов Л.Кравчук сказав: «Я не можу так сказати, бо я не є вся Конституційна асамблея. Я голова…Я особисто голосувати за таку двомовність не буду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні. 21 червня, народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, заявив, що фракція Партії регіонів домагатиметься внесення змін до Конституції України щодо запровадження двох державних мов в державі.

«Фракція Партії регіонів і Партія регіонів наполягатимуть, щоб ми, нарешті, перейшли до легалізації існуючої в Україні двомовності і під час роботи Конституційної асамблеї ми будемо домагатися того, щоб в склад нової Конституції увійшло формулювання про те, що в Україні діє дві державні мови – російська та українська», - сказав він.