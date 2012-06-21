Регіонали збираються записати російську мову у Конституцію

13:14, 21 червня 2012
Політика
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Фракція Партії регіонів домагатиметься внесення змін до Конституції України щодо запровадження двох державних мов в державі. 

Колесніченко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

«Фракція Партії регіонів і Партія регіонів наполягатимуть, щоб ми, нарешті, перейшли до легалізації існуючої в Україні двомовності і під час роботи Конституційної Асамблеї ми будемо домагатися того, щоб в склад нової Конституції увійшло формулювання про те, що в Україні діє дві державні мови – російська та українська», - сказав він.

За словами В.Колесніченка, треба поставити крапку в цьому питанні.

 

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