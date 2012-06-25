Янукович побажав митникам «примножувати славні традиції своїх попередників»

Президент України Віктор Янукович привітав працівників та ветеранів Державної митної служби з професійним святом.

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, «приємно відзначити, що сьогодні у нашій країні діє сучасна та ефективна митна служба, яка стоїть на варті національних інтересів, сприяє розвиткові вітчизняної економіки, захисту внутрішнього ринку та наповненню державного бюджету.

Особливо вдячний тим митникам, які під час проведення в Україні матчів Євро-2012 з футболу демонструють високий фаховий рівень, відповідальність і знання справи та своєю повсякденною працею зміцнюють позитивний імідж України у світі».

«Вірю, що ви й надалі, виявляючи патріотизм і порядність, будете з честю виконувати визначені державою завдання, примножувати славні традиції своїх попередників. Бажаю вам доброго здоров`я, злагоди та благополуччя, успіхів у службі на благо українського народу», - зауважив В.Янукович.