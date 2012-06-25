Експерт: Тимошенко виправдають і відпустять на лікування

Таку думкувисловивВадимКарасьов, директорІнститутуглобальнихстратегій,повідомляєГлавред.

«Тимошенко готують на виїзд на лікування. Я думаю, у газовій справі її завтра виправдають. Зараз вони прекрасно розуміють, що цю справу треба віддати, а в інших справах тримати на гачку», - заявив експерт.

Карасьов вважає, що Віктор Янукович має чітку стратегію поведінки з Тимошенко, реалізацією якої була серія інтерв`ю для європейських ЗМІ, де президент говорив про причетність Тимошенко до вбивства Щербаня.

«Чому раптом з`явилася серія інтерв`ю? Янукович роздає інтерв`ю великим європейським виданням і практично скрізь каже, що Тимошенко причетна до справи Щербаня. Але це ж не імпульс! Це продумана реакція для того, щоб виправдати у газовій справі і продовжувати копати у інших старих справах. Якщо потрібно, будуть відпускати її на лікування в ту ж Німеччину, але залишать на гачку» - сказав Карасьов.