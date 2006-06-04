Відтепер 3 червня - День незалежности Чорногорії

Парламент Чорногорії в суботу проголосив незалежність республіки.

Як передає РІА «Новости», на початку засідання депутати затвердили результати референдуму, що відбувся 21 травня. Згідно доповіді Республіканської комісії з організації референдуму, 55,5% виборців проголосували за вихід республіки зі складу державної співдружності Сербії та Чорногорії.

По тому голова парламенту Ранко КРІВОКАПИЧ зачитав текст Декларації про незалежність Чорногорії і запропонував депутатам проголосувати. Всі присутні на засіданні парламентарії проголосували "за". Тих, хто голосував “проти” і “утрималися”, не було. На засідання не прийшли лише депутати опозиційних партій, які входять до Блоку за збереження державної співдружності Сербії та Чорногорії.

Після голосування спікер проголосив незалежність Чорногорії. Перед будівлею парламенту було влаштовано фейєрверк.

В містах республіки проводиться святкове гуляння.