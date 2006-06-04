До Феодосії стягують загони внутрішніх військ

У неділю до Феодосійського порту, де продовжується пікетування проти присутності іноземних військових на території України, під`їхали автобуси з бійцями внутрішніх військ.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів у парламенті Юрій БОЛДИРЕВ.

"Рано-вранці в неділю до Феодосійського порту, де продовжується пікетування проти незаконної присутності іноземних військових на території України, під`їхали автобуси з бійцями внутрішніх військ", - повідомив Ю.БОЛДИРЕВ.

За його словами, "близько 4.20 до пікету, що проходив у порту Феодосії, під`їхали три автобуси, де знаходилося приблизно 60 бійців внутрішніх військ". Народний депутат, разом з представниками пікетуючих і козацтва, вступили в переговори з керівником загону.

У той же час Ю.БОЛДИРЕВ зазначив, що пікети громадян проходять у повній відповідності із законодавством і Конституцією України.

Депутат також зазначив, що "згідно зі статтею 60 Конституції України про відповідальність осіб за виконання злочинних наказів, командир загону має чітко розуміти, що в разі застосування сили, він нестиме відповідальність згідно з цієї статтею".

За інформацією прес-служби Партії регіонів, у відповідь на прохання Ю.БОЛДИРЕВА обгрунтувати законності дій, командир загону заявив, що "ніхто силу не збирається застосовувати, і загін прибув для підтримки громадського порядку".

За словами очевидців, після розмови депутатів з керівником підрозділу, "автобуси зі змопівцями виїхали в невідомому напрямі".

Коментуючи ситуацію у Феодосійському порту, Ю.БОЛДИРЕВ зазначив: "Звичайно, добре, що все закінчилося благополучно. Але питання залишаються. Навіщо і за чиїм наказом удосвіта прибули підрозділи внутрішніх військ? Який громадський порядок необхідно було підтримувати о 4 години ранку? І чи так усе закінчилося б, якби не було біля пікетників народних депутатів? І, найголовніше, кому знадобилася така демонстрація сили, для чого намагаються залякати людей, які вийшли в пікет для захисту суверенітету нашої держави? Чи так повинна діяти влада?"

"Ми вимагаємо, щоб відповіді на ці питання дала сама влада", - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосію прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого були розвантажені інженерна техніка і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. У0 той же час місцеві жителі та активісти ряду партій заблокували вантаж у порту.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їх словами, цей захід запланований ще минулого року, тобто про нього повинні знати місцева влада і керівництво порту. В цілому для участі в навчаннях запрошені 40 країн.

3 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким набуло чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про підготовку до проведення багатонаціональних військових навчань "Сі Бриз - 2006" і "Тугий вузол - 2006". Крім того, глава держави направив даний законопроект у Верховну Раду для позачергового розгляду як невідкладний.