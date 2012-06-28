Партія регіонів використовує дітей у рекламі

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він констатував, що останнім часом у комерційній та політичній рекламі почали активно використовувати зображення дітей.

«Дана тенденція стала активніше використовуватися протягом останніх років», - зазначив М.Томенко. «Причому залучення дітей до реклами активізувалося як в політичній, так і в комерційній рекламі», - додав він.

М.Томенко нагадав, що стаття 20 закону про рекламу містить чіткі обмеження стосовно використання зображень дітей у рекламі (зокрема, забороняється реклама: з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих; з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків; із закликами до дітей придбати продукцію; з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв тощо).

Водночас, він висловив жаль, що «як розміщена на телебаченні, так і зовнішня реклама багатьох товарів містить низку явних порушень цих обмежень».

«Однак ще більш загрозливих масштабів набирає тенденція використання зображень дітей посадовими особами в контексті політичної чи партійної реклами», - наголосив віце-спікер.

За його словами, на жаль, в Україні так і не прийнято спеціального закону, який би регулював політичну рекламу. Однак М.Томенко назвав цілком очевидним, що, виходячи з духу діючого закону про рекламу та елементарної етики і моралі, використовувати зображення дітей у рекламі голів обласних адміністрацій та в контексті реклами їх як керівників партійних організацій Партії регіонів є неприпустимим. За його словами, йдеться, зокрема, про рекламну кампанію Партії регіонів та голів Черкаської, Київської та інших області.

М.Томенко назвав це неприпустимим і з моральної точки зору, і з точки зору того, що у всіх країнах світу існує табу на використання дітей в партійних чи політичних рекламних проектах.

За його словами, «якщо політичні діячі та високопосадовці сьогодні не керуються загальними принципами етики та моралі, очевидно треба вносити до закону про рекламу норму, яка би забороняла використовувати зображення дітей в партійній чи політичній рекламі».