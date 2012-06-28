Співдоповідачі ПАРЄ про криміналізацію, Януковича і терміновий візит до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій учора на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

“Враховуючи порушення юридичного процесу до цього часу, ми продовжуємо мати серйозні сумніви у необхідності ув’язнення колишніх членів уряду. Поки їхня вина не буде доведена без сумнівів у чесному судовому процесі, їхнє триваюче ув’язнення є неприйнятним”, - йдеться у записці.

Співдоповідачі зазначили, що піднімали це питання під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у травні, а також питання сумнівів у тому, чи не є обвинувачення колишніх урядовців спробою криміналізації звичайних політичних рішень.

“Тому ми закликали Президента використати доступні для нього юридичні механізми для звільнення цих осіб та вирішення питання відповідно до європейських стандартів”, - зазначили М.Репс та М.Пурбе-Лінден.

Вони також звернули увагу на те, що під час зустрічі В.Янукович “видавався відкритим до наших коментарів”, а також висловив готовність вирішити питання, однак лише після завершення усіх юридичних процесів проти колишніх членів українського уряду.

“Президент Янукович пообіцяв нам, що він ухвалить необхідні політичні рішення для вирішення цієї ситуації відповідно до європейських стандартів, якщо вона не буде задовільно вирішена судом”, - сказано у записці.

“Він запросив нас обговорити кроки, які необхідно здійснити, якщо його політичне втручання стане необхідним після рішення касаційного суду”, - додали М.Репс та М.Пурбе-Лінден.

При цьому у заключних ремарках до записки доповідачі зазначили, що одразу після рішення суду щодо касаційної скарги Ю.Тимошенко вони готові здійснити терміновий візит до Києва для обговорення можливих кроків з боку Президента, якщо від нього надійде відповідна пропозиція.