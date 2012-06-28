Кличко каже, що Януковичу права змінювати Конституцію ніхто не давав

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», В.Кличко написав у своєму блозі.

Він зазначив, що «першочерговою проблемою сьогодні залишається нехтування Конституцією з боку влади, яка робить з Основного Закону «фіктивний документ», не обов’язковий для виконання».

В.Кличко розкритикував рішення Конституційного суду, який 2010 року «по суті передав всю владу в країні одній особі – Президенту, якого при обранні ніхто не наділяв такими повноваженнями». В.Кличко наголосив, що КС «забув», що змінювати Конституцію має право лише Верховна Рада своєю конституційною більшістю і громадяни шляхом всеукраїнського референдуму.

«На папері держава гарантує права і свободи – жодні з них не можна скасувати. В реальності ж усе навпаки. Саме ця влада прийняла таку пенсійну реформу, що багато українців тепер до пенсії просто не доживуть, ускладнила життя підприємцям, чорнобильцям, інвалідам, науковцям. Більше 30 млн. громадян постраждали від таких «реформ». Для дрібних та середніх підприємців – підвищують податки, для свого бізнесу – створюють максимально сприятливі умови і безтендерний рай», – вважає В.Кличко.

На думку лідера «УДАРу», «право на працю, захист від незаконного звільнення, гідну заробітну плату закінчується там, де починається «право начальника». Тим часом в ВР вже готові прийняти новий Трудовий кодекс, який зробить мільйони українців безправними найманцями».

В.Кличко констатував, що «все це – докази того, що Основний Закон в Україні не діє». «Однак замість того, аби виправляти ситуацію та боротися з проблемами, влада просто заявляє – мовляв, Конституція погана, тому її треба змінити. Й чомусь нікому в голову не приходить проста думка: «А може варто просто почати цю Конституцію виконувати?». Адже вона – не просто текст, надрукований на папері. Це – договір суспільства і влади, правила гри, яких повинні дотримуватись усі», – переконаний лідер «УДАРу».

Він вважає, що Конституційна асамблея не вирішить проблем суспільства, особливо, якщо вона із самого початку зорієнтована в першу чергу на те, аби обслуговувати владу. «Тому партія «УДАР» не братиме участі у роботі Конституційної асамблеї. Це – фарс, до якого ми не хочемо мати жодного відношення. Упевнені, що говорити про перегляд Конституції може лише влада, яка має довіру людей. І вже точно не ті, хто постійно порушує закон», – пише В.Кличко у блозі.

«Справа керівництва країни – займатися соціальними та економічними проблемами. А якщо це не виходить, то дати можливість громадянам восени обрати таку владу, якої вони прагнуть. А всі ці конституційні «покращання» – ні що інше, як імітація бурхливої діяльності у власних інтересах», – переконаний В.Кличко.