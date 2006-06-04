Ющенка отруїв хтось із ”своїх”?

Колишній міністр охорони здоров`я України і член парламентської комісії з розслідування звинувачень про отруєння Віктора ЮЩЕНКА Микола ПОЛІЩУК вважає, що Президент мав підстави з певною достовірністю говорити про те, що він знає, хто його отруїв, але повідомить про це після президентських виборів.

Про це М.ПОЛІЩУК заявив в інтерв`ю Бі-Бі-Сі. За його словами, "відомо було, які сили стояли проти В.ЮЩЕНКА і які сили не хотіли допустити його до президентства".

Пояснюючи причини того, що звинувачення в отруєнні нікому висунуто не було, М.ПОЛІЩУК підкреслив, що і “політична ситуація, яка була в Україні, і політична нестабільність, і нестабільність правоохоронних органів, зокрема, Генеральної прокуратури, вона не сприяла тому, щоб можна було провести ефективне слідство".

"І ви знаєте, хто вів слідство. Довгий час слідство вела Генеральна прокуратура під керівництвом Святослава ПІСКУНА, який тепер є народним депутатом від Партії регіонів. Я думаю, що ще не скоро можна буде отримати багато інформації з цього приводу", - додав екс-міністр.

М.ПОЛІЩУК не думає, що до отруєння В.ЮЩЕНКА були причетні зарубіжні сили. "Швидше - ті структури, які були в Україні. Інша справа - звідки діоксин? І такий токсичний діоксин, який виявили у Віктора Андрійовича, в офіційних лабораторіях на території України не виробляють. Виготовити його в не лабораторних умовах, думаю, дуже складне, щоб це було непомітно. Значить, версія є про те, що діоксин міг потрапити з-за кордону".