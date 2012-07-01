Коморовський перед футболом зустрічається з об'єднаною опозицією

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається на території Посольства Польщі в Україні і триватиме близько години.

У зустрічі з Б.Коморовським беруть участь голова ради Об’єднаної опозиції «За Батьківщину», лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк, голова Народного Руху України Борис Тарасюк, заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, лідер партії УДАР Віталій Кличко і голова партії «Громадянськая позиція» Анатолій Гриценко.

Як повідомляє офіційний сайт Президента Польщі , Б.Коморовський планує обговорити з українськими політиками останні події у справі екс-прем`єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.