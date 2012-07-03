Мартинюк про Януковича, Конституцію та 2015 рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови Верховної Ради України Адама Мартинюка, про це він сказав у коментарі журналістам телеканалу УТ-1.

Перший віце-спікер повідомив, що на першому засіданні Конституційної Асамблеї, яке відбулося 20 червня цього року, «називалися приблизно такі терміни: ці пропозиції надійдуть до Президента десь наприкінці 2013 року, не виключено, що 2014 року зміни пройдуть фахове та всенародне обговорення, а вже наприкінці 2014 року або на початок 2015 року зміни можуть бути подані на розгляд до парламенту».

А.Мартинюк зазначив, що указом Президента України чітко визначено статус і функції Конституційної Асамблеї як спеціального допоміжного органу, який уповноважений опрацювати і внести пропозиції щодо змін до Основного Закону.

«Дуже добре, що суспільство заспокоєне щодо ролі і місця Конституційної Асамблеї у процесі змін до Конституції», - заявив він.

При цьому А.Мартинюк пояснив, що «напрацьовані зміни Президентом або не менш як 150-ма народними депутатами виносяться на розгляд Верховної Ради. Після схвалення у парламенті зазначені зміни мають бути скерованими до Конституційного Суду на предмет висновків, чи вони не порушують чинної Конституції. Після висновку Конституційного Суду Верховна Рада знову розглядатиме запропоновані зміни з урахуванням висновків Конституційного Суду. На підтримку змін має бути не менш як 226 голосів народних депутатів. Після того вже протягом наступної сесії, якщо буде зібрано не менше 300 голосів, ці зміни стануть чинними».

А.Мартинюк дав зрозуміти, що ймовірно, зміни стосуватимуться питань щодо удосконалення самоврядування з метою уникнення двовладдя на місцевому рівні, всенародного обрання суддів та унормування на конституційному рівні виборчої системи.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи ухвалить парламент запропоновані Конституційною Асамблеєю зміни до Конституції, А.Мартинюк зауважив, що «на сьогодні ніхто не зможе чітко сказати, навіть чого стосуватимуться ці зміни, не кажучи вже про те, що розглядатиме їх вже новий склад Верховної Ради, політичної конфігурації якої до оголошення результатів виборів також ніхто не знає».