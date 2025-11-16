Ворог намагається симулювати контроль над містом.

За інформацією Угруповання об’єднаних сил, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Про це УОС повідомляє у Facebook.

Зазначається, що окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів.

"Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа. Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Володимира Путіна та ГШ РФ про "оточення" міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в УОС підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають "підсвітити" розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

"Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - зазначили в Угрупуванні об’єднаних сил.

Бої за Куп'янськ

Як повідомляв УНІАН, росіяни так і не спромоглися оточити українські сили у Куп'янську, при цьому поступово втрачають і без того обмежений контроль над частиною міста.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що у північних районах Куп’янська окупантів "трохи поменшало" завдяки ефективним контр-діям Сил оборони. Разом з тим, він зауважив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною для обох сторін, при цьому з російського боку логістика у місто фактично відсутня. Водночас для Сил оборони логістичні проблеми також стоять дуже гостро, і підрозділи, які дислокуються у місті, потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси й інколи – навіть харчі.

