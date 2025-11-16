Це частина великого енергетичного пакету, який підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом.

Україна та Греція домовилися про постачання газу в нашу країну, воно розпочнеться в січні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом спілкування із журналістами.

"Сьогодні у нас надзвичайно важлива домовленість - домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше - по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет", - сказав президент.

За його словами, руйнування після ударів потребують часу для відновлення.

"Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає часу, багатьох зусиль, обладнання. Що стосується газу, це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що домовленості з Грецією сьогодні - це важлива частина великого енергетичного пакета, який підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом.

"Постачання газу розпочнеться вже в січні. І це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. І також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і довгострокові домовленості. Сьогодні ми про це говорили з прем'єр-міністром. Наші керівники компаній енергетичних про це домовлялись", - розповів президент.

Постачання газу для України

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зазначив, що Україна домовилася про ще один напрямок постачання газу на час опалювального сезону.

"Ми закриємо потребу майже 2 млрд євро на імпорт газу", - підкреслив президент.

За його словами, уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. При цьому, допомагають європейські партнери, європейські банки - під гарантії Єврокомісії, триває активна робота і з американськими партнерами - повне фінансування буде.

