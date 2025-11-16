Через атаку постраждали й інші цивільні обʼєкти.

Вдень 15 листопада російські дрони типу "Герань" атакували енергообʼєкт у Ніжині, що на Чернігівщині. Внаслідок цього 16 листопада низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах знеструмлена. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Енергетики вже працюють - відновлювальні роботи тривають і досі", - зазначив посадовець.

За його словами, через ворожий удар у Ніжинському районі також пошкоджена транспортна інфраструктура.

"Безпілотник знову вдарив по Семенівці - пошкоджена адмінбудівля. У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури. Усього за минулу добу агресор завдав 26 ударів по Чернігівщині - 42 вибухи", - додав Чаус.

Водночас в АТ "Чернігівобленерго" повідомили, що армія РФ атакувала енергообʼєкт в Корюківському районі, внаслідок чого знеструмлена частина громад.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", - підкреслили у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше росіяни атакували енергетичні об’єкти Одещини, внаслідок чого пошкоджена у тому числі й сонячна електростанція. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

За інформацією місцевої влади, частина міста Білгород-Дністровський та об’єктів критичної інфраструктури залишаються без електропостачання. Працівники ДТЕК проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Також ЗМІ повідомляли, що армія РФ знищила склад одного з найбільших фармацевтичних підприємств України. Йдеться про таку компанію, як "Оптіма-Фарм". На щастя, зі співробітників ніхто не постраждав. Наразі розмір завданих збитків невідомий.

Як стало відомо, знищений склад обслуговував південні області України.

