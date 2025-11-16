Також президент Фінляндії висловився про стосунки між Трампом і Зеленським.

Зрив зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті є стратегічною помилкою РФ. Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Associated Press.

Відомо, що рішення про скасування такого саміту було ухвалене після телефонної розмови між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За словами Стубба, під час цієї розмови Рубіо, швидше за все, зрозумів, що "росіяни не поступилися ні на йоту", тому "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", - зазначив фінський лідер.

Також президент Фінляндії висловився про гру в гольф з Трампом та наголосив, що це для нього стало "дверцятами", які допомогли налагодити звʼязок з американським лідером.

Стубб вважає, що попри те, що Трамп та президент України Володимир Зеленський мають "бурхливі стосунки", він та інші лідери Європи можуть допомогти стати мостом між ними.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", - запевнив політик.

Лідер Фінляндії також додав, що коли йдеться про Путіна, то лише одна людина має вести з ним публічні переговори, а саме президент США.

На думку Стубба, Європейський Союз навряд чи зможе відкрити прямий канал комунікації з російським диктатором найближчим часом.

Зустріч Путіна і Трампа у Будапешті - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що саміт в Будапешті зірвали "підкилимні доповіді" Трампу. Також він наголосив, що РФ сподівається на утримання США від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації війни в Україні.

"Трамп отримував "підкилимні (маніпулятивні - УНІАН) доповіді", після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті", - сказав Лавров.

Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт Трампа та Путіна в Будапешті все одно відбудеться. Він запевнив, що така зустріч є на порядку денному.

"Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - додав політик.

