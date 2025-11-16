Наразі не зовсім зрозуміло, чи стосується це лише нелегальних мігрантів, чи також і біженців з України.

Велика Британія планує різко посилити правила натуралізації для біженців. Щоб отримати дозвіл на постійне проживання в країні, біженцям доведеться спершу прожити дуже багато років в статусі шукача притулку із постійним ризиком депортації, пише BBC.

Міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд заявила, що нелегальна міграція "розриває країну на шматки". Саме тому в понеділок вона планує представити масштабний урядовий план щодо нової політики надання притулку біженцям.

В інтерв’ю BBC Махмуд розповіла, що біженцям доведеться прожити в Британії у статусі шукача притулку 20 років замість нинішніх 5, перш ніж вони зможуть подати заявку на постійне проживання. А до того їхній статус біженця буде переглядатися кожні 30 місяців: якщо країна походження в певний момент буде визнана безпечною, таку людину примусово відправлять додому.

В британському уряді не приховують, що ці зміни спрямовані на те, щоб зробити Велику Британію менш привабливою для нелегальних мігрантів. Зараз країна страждає від напливу біженців з Азії та Африки, які нелегально потрапляють в Британію на човнах, перетинаючи Ла-Манш.

Втім більшу частину конкретики оголосять лише в понеділок. Зокрема наразі не зрозуміло, чи стосуватимуться нові правила українських біженців. В країнах ЄС вони мають окремий статус захисту, відмінний від статусу біженців з інших регіонів світу. Однак Британія більше не є членом ЄС і не послуговується його правилами.

