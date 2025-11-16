Наразі оточення Покровська немає, по всій його території тривають міські бої, розповів Прібильнов.

Оточення Покровська немає, по всій території населеного пункту тривають міські бої, щоб не дати ворогу просуватися та закріплюватися. Про це заявив лейтенант, начальник відділення комунікацій 155 ОМБр Артем Прібильнов в ефірі Київ24.

"Ситуація досить складна. Наші хлопці виконують усе можливе для того, щоб стримати ворога. Ворог просувається невеликими групами, але тиск не знижує. Зараз ідуть міські бої. 155 окрема механізована бригада хоробро тримає стрій і дає відсіч ворогу", - сказав військовий.

За його словами, наші бійці намагаються не дозволити ворогу вийти на Мирноградську трасу, перерізавши її.

"Зараз по всьому місту йдуть бої для того, щоб знищити ворога, не дати йому закріпитися, не дати йому пересуватися, не дати йому вийти на Мирноградську трасу, таким чином перерізавши її. Тобто наразі оточення Покровська немає, а Покровська агломерація стоїть. Усі воїни міцно тримаються", - додав Прібильнов.

РФ провалила термін захоплення Покровська

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками сфери оборони та безпеки. За словами глави держави, Росія провалила визначений термін захоплення Покровська та Купʼянська, який встановив російський диктатор Володимир Путін.

Він зазначив, що очільник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, по військові приготування Росії та строки, на які розраховує окупант.

