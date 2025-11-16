Водночас, ворог має просування поблизу двох населених пунктів.

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового у Донецькій області. Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState.

Також у їхньому Telegram зазначається, що ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки на Донеччині.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку ситуація контрольована, ворог зараз намагатиметься перерізати логістику ЗСУ по трасі між Гуляйполем та Покровськом.

Відео дня

Командир екіпажу спецзагону безпілотних систем "Тайфун" Нацгвардії "Бойко" розповів, що станом на зараз на напрямку працюють підтягнуті резерви, зведені сили для стабілізації обстановки, заходи тривають, ситуація контрольована. За його словами, поки процес триває, говорити про конкретні результати зарано.

Крім того, командир зазначив, що ймовірно, ворог зараз намагатиметься перерізати логістику ЗСУ по трасі між Гуляйполем та Покровськом.

Водночас, лейтенант, начальник відділення комунікацій 155 ОМБр Артем Прібильнов, зі свого боку, зауважив, що оточення Покровська немає, по всьому місту тривають міські бої, щоб не дати ворогу просуватися та закріпитися. За його словами, наші бійці намагаються не дозволити ворогу вийти на Мирноградську трасу, перерізавши її.

Вас також можуть зацікавити новини: