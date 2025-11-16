Трегубов зазначив, що у північних районах Куп’янська окупантів "трохи поменшало" завдяки ефективним контр-діям Сил оборони.

Росіяни не так і не спромоглися оточити українські сили у Куп'янську, при цьому поступово втрачають контроль над містом. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у телемарафоні.

"Путін оголошував, що там усі оточені, але більше подібного не заявляє. Бо цього як тоді не було, так і зараз немає. Навпаки, йде тенденція до того, що росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом", – сказав він.

Він зазначив, що у північних районах Куп’янська окупантів "трохи поменшало" завдяки ефективним контр-діям Сил оборони.

"Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес… Але вже напевно можна сказати, що анонси росіян про падіння Куп'янська були трохи завчасними", - наголошує він.

Разом з тим, він зауважив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною для обох сторін, при цьому з російського боку логістика у місто фактично відсутня. Водночас для Сил оборони логістичні проблеми також стоять дуже гостро, і підрозділи, які дислокуються у місті, потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси й інколи – навіть харчі.

"Але, тим не менш, оскільки в українців логістика краще налагоджена, а росіян залишилась зараз кількісно та якісно менше, ситуація для них складніша. Про результат ми сказати не можемо, бо процес ще йде, але про зміну динаміки – росіяни знову облажалися у своїх обіцянках на цьому напрямку", – підкреслив Трегубов.

Раніше Трегубов зазначав, що чисельність ворога в Куп'янську скоротилася за останній тиждень і зараз складає, за різними оцінками, біля пів сотні окупантів.

Військовий розповів, що російські окупанти намагаються діяти не тільки в самому місті, а й на південі та південному сході від нього. Таким чином намагаються відтісняти українські війська з лівого берега річки Оскіл, але великих успіхів в них немає.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" зазначав, що ситуація на Купʼянському напрямку доволі складна. Зокрема – на виступі в районі населеного пункту Купʼянськ-Вузловий, на лівому березі річки Оскіл, де виникли проблеми, в тому числі, з логістикою.

