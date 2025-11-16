Зазначається, що фінансовий тягар оренди продовжує сильно тиснути на українських біженців.

Понад 236 тисяч будівель було зруйновано або пошкоджено під час війни в Україні. Водночас понад 2,5 млн одиниць житла - близько 10% житлового фонду - було пошкоджено або є недоступними через триваючий конфлікт. Про це йдеться у доповіді, яку опублікувала Міжнародна організація з міграції (IOM) ООН.

"Нестача муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим втечею від війни, спричинили серйозний тиск на доступність та цінову доступність житла", - йдеться у доповіді.

В ООН оцінюють, що близько 10,6 млн українців були змушені покинути свої домівки - це майже чверть довоєнного населення країни, більшість з яких виїхала за кордон.

"Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження", - додають у звіті.

Згідно з доповіддю, "фінансовий тягар оренди продовжує сильно тиснути на переміщені домогосподарства", адже їм потрібно витрачати 50% або більше своїх доходів на оренду.

"IOM прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, побудувати стабільне майбутнє. Це включає навчання нових навичок, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", - зауважив керівник місії МОМ в Україні Роберт Тернер.

У пресслужбі ООН підкреслили, що партнери з гуманітарної допомоги та розвитку продовжують підтримувати переміщених осіб у доступі до житла, надаючи фінансову та юридичну допомоги. Крім того, ООН реалізовує ініціативи щодо забезпечення засобів для існування, "доповнюючи зусилля місцевих органів влади з розширення або відновлення муніципального житлового фонду".

Війна в Україні - останні новини

Раніше очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко повідомив, що на окупованій Луганщині росіяни мобілізували перших резервістів. Він зазначив, що такі "спеціальні збори" будуть тривати протягом двох місяців.

"У кожній адміністративно-територіальній одиниці військкомати встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації", - наголосив Харченко.

Також повідомлялось, що росіяни вбили вдову першої жертви Чорнобильської катастрофи. Як стало відомо, її чоловік працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС. Його тіло назавжди так і залишилося десь під завалами на станції.

Зазначається, що внаслідок російського удару квартира Наталії Ходимчук вигоріла повністю. Сама жінка отримала важкі опіки і була шпиталізована до лікарні. У ніч проти 15 листопада вона померла у віці 73 років.

