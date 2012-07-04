Політолог: мовний закон відмінять після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог заявив у коментарі УНІАН.

«Я прогнозував, що цей закон буде ухвалений скоріше за все на цій сесії, тому що регіоналам він дуже потрібний як достатньо ефективна передвиборча технологія. Чому саме зараз, тому що, думаю, на осінь заплановані наступні дії», - сказав В.Фесенко.

Зокрема він підкреслив, що ці дії будуть пов’язані із провадження цього закону в життя напередодні парламентських виборів. На думку політолога, будуть рішення місцевих рад щодо надання статусу регіональної мови російській, а також можливо угорській, румунській та іншим.

«Саме тому ризикну припустити, що навряд чи Президент заветує цей закон. Але, це означає, що цей закон остаточно набуде чинності. Ризикну припустити, що після виборів ситуація може помінятися і цей закон може бути скасований рішенням Конституційного Суду, як це було свого часу із законом про червоний прапор», - наголосив В.Фесенко.

Він висловив думку, що мовний закон буде підписаний Президентом до початку серпня. В той же час В.Фесенко зазначив, що прийняття цього закону не надасть Партії регіонів великих переваг під час виборів до Верховної Ради. Зокрема, він зауважив, що після прийняття мовного законопроекту в першому читанні рейтинг ПР збільшився лише на 1,5 – 2%, при цьому В.Фесенко зазначив, що після ухвалення закону «регіонали» можуть виграти 2 – 2,5%.