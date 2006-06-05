Президія Верховної Ради Криму називає недоцільними навчання ”Сі-Бриз-2006”

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважає недоцільним проведення навчань "Сі-Бриз-2006" у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Президії ВР АРК, в якій висловлюється серйозна стурбованість загостренням суспільно-політичної ситуації в автономії.

Зокрема, в заяві зазначається, що причиною такої ситуації стали «непродумані дії Міністерства оборони України щодо вивантаження в морському порту міста Феодосії вантажу військового призначення США, а також прибуття в аеропорт "Сімферополь" великої групи військовослужбовців США».

Згідно з документом, керівництву Автономної Республіки Крим навіть не було повідомлено про проведення цих заходів, що є порушенням конституційних принципів відносин органів державної влади і органів влади автономії.

Також члени Президії ВР АРК переконані, що Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України з великим запізненням реагують на повідомлення засобів масової інформації щодо цього приводу, позбавляючи тим самим громадян, політичні партії і громадські організації, органи влади країни і Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування повної і достовірної інформації про події, що відбуваються.

«Висловлюючи інтереси кримчан, територіальних громад і всього населення автономії, Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим звертається до Президента України з пропозицією припинити взаємодію Міністерства оборони України зі структурами США і НАТО на території Кримського півострова до розгляду цього питання Верховною Радою України щодо його відповідності статтям 85 і 92 Конституції України, а також статті 8 Закону України "Про порядок допуску і умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" і прийняття відповідного рішення.

Одночасно Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим звертається до Верховної Ради України з проханням розглянути дане питання в позачерговому порядку, оскільки його затягування може призвести до подальшої ескалації акцій протесту, що поставить під загрозу збереження громадського порядку в Криму.

З огляду на суспільно-політичну обстановку, що склалася, Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважає недоцільним проведення навчань "Сі-Бриз-2006" на території автономії», - говориться в заяві.