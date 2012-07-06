Для Литвина стало «несподіванкою» голосування його партії за мовний закон
Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир Литвин заявляє, що для нього стало “великою несподіванкою” голосування фракції Народної партії за мовний закон.
Відповідаючи на запитання у Facebook “чому депутати з фракції Народної партії, з якою Ви прийшли у парламент, спочатку проголосували за законопроект № 9073, а потім відкликали свої голоси?”, В.Литвин зауважив: “Для мене це велика несподіванка. Пояснюють, що голосували лише за те, щоб в цей день розглядати законопроект”.
Він вкотре наголосив, що його позиція щодо мовного закону “залишається незмінною”. “Я нікому не хочу сподобатись. Закон не дозволяє мені підписати рішення ВР з мовного питання”, - підкреслив В.Литвин.
Він написав: “По-перше, було порушено ряд норм Регламенту ВР. По-друге, зі стенограми не відомо, за який проект голосували депутати: чи у варіанті першого читання, чи частково опрацьований профільним комітетом”.
Як підкреслив В.Литвин, “окрім закону, є межа, за яку не можна заступати. Я громадянин Держави Україна. І цим усе сказано”.