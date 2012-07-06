Для Литвина стало «несподіванкою» голосування його партії за мовний закон

16:24, 06 липня 2012
Політика
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Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир Литвин заявляє, що для нього стало “великою несподіванкою” голосування фракції Народної партії за мовний закон.

Володимир Литвин

Відповідаючи на запитання у Facebook “чому депутати з фракції Народної партії, з якою Ви прийшли у парламент, спочатку проголосували за законопроект № 9073, а потім відкликали свої голоси?”, В.Литвин зауважив: “Для мене це велика несподіванка. Пояснюють, що голосували лише за те, щоб в цей день розглядати законопроект”.

Він вкотре наголосив, що його позиція щодо мовного закону “залишається незмінною”. “Я нікому не хочу сподобатись. Закон не дозволяє мені підписати рішення ВР з мовного питання”, - підкреслив В.Литвин.

Він написав: “По-перше, було порушено ряд норм Регламенту ВР. По-друге, зі стенограми не відомо, за який проект голосували депутати: чи у варіанті першого читання, чи частково опрацьований профільним комітетом”.

Як підкреслив В.Литвин, “окрім закону, є межа, за яку не можна заступати. Я громадянин Держави Україна. І цим усе сказано”.

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