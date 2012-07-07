Сьогодні в Києві відбудеться з'їзд комсомолу

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив перший секретар ЦК Ленінського комсомолу України Олександр Присяжнюк.

За його інформацією, в роботі з'їзду візьмуть участь 289 делегатів, а також гості і запрошені. Усього в роботі з'їзду братимуть участь понад 600 чоловік.

Серед делегатів з'їзду – лідер КПУ Петро Симоненко, ряд народних депутатів від КПУ, зокрема, Микола Кравченко, Катерина Самойлик, Андрій Найдьонов, Спиридон Кілінкаров, Володимир Даниленко, Євген Волинець, Євген Царьков.

Серед запрошених – віце-президент Всесвітньої федерації демократичної молоді Марва Сааб, перший секретар ЦК ЛКСМ Російської Федерації, депутат Федеральних зборів РФ Юрій Афонін, представники і керівники комсомольських організацій країн СНД, Європи.

Як заявив О.Присяжнюк, з'їзд проходитиме під гаслом: «Молодь вимагає реальних змін!»

На з'їзді заслухають звіт про виконану роботу за період з грудня 2009 по липень 2012 року, буде обрано новий склад і керівництво комсомолу України, також буде прийнято звернення до молоді і головні завдання на найближчу перспективу.

З'їзд пройде в Київському міському палаці дітей і юнацтва, початок – о 10.00.