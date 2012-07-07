Ющенко про Наливайченка, Огризка та дві авторитарні сили в парламенті

Про це заявив лідер партії "Наша Україна" Віктор Ющенко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Можливо, вперше за 20 років української політичної історії, так складеться ситуація, що в український парламент не попаде національна демократична сила", - зазначив він.

"Попадуть дві секти. Одна від партії влади, яка каже, якщо ти не з нами, ти проти нас. Друга, яка так звана опозиція, яка каже, якщо ти не з нами, ти проти України, або м’якше - ти проти демократії... А я стверджую, це дві авторитарні сили, за якими стоїть вождізм, це проект однієї людини. За ними не стоїть національна ідея", - цитує Українська правда.

Крім того, Ющенко, коментуючи вихід з партії Валентина Наливайченка і Володимира Огризка, поскаржився, що в його партії "завжди було багато попутників".

"Усі, що сьогодні є значимі люди в українській політиці - це моя політична сила в 2002 році їх привела з місць, які мали далеке відношення до української політики, - сказав він. - Це дякуючи тим ідеалам, з якими не розстанеться моя політична сила, до якої завжди клеїлися ті, які вірили щиро в українську ідею, довіряли цьому проекту, а були попутчики, яких набагато більше в політиці. У політиці дуже мало друзів", - підсумував екс-президент.