Ющенко вважає Тимошенко своєю єдиною помилкою

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Українська правда.

"Це була єдина помилка, усе було б по-другому, в нас був унікальний шанс", - вважає екс-президент.

"Перед першим візитом до Москви я сказав, що призначу прем’єр-міністра, і тоді полечу, щоб не було ніяких спекуляцій. У мене було два варіанти: Порошенко, який, на моє переконання, був більше підготовлений, і Тимошенко. Але те, що було сформоване на рівні соціальної ситуації, людської думки, перемогло. Соціологія тоді говорила: Тимошенко 39% і 22% - Порошенко", - розповів Ющенко.

"Мене б нація не зрозуміла, моїх дій не прочитали б правильно, якби я не призначив Тимошенко. Це потрактували б так, що я боюся конкуренції і не дотримуюся слова", - зазначив політик.