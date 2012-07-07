Янукович доручив уряду й міліції докопатись до причин аварії з прочанами з РФ

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави також доручив Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів для подолання наслідків трагедії, організації пошуково-рятувальних робіт та надання необхідної допомоги усім постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, на Чернігівщині перекинувся автобус, внаслідок чого загинули 14 паломників із Росії, та ще 29 отримали травми. Трагедія сталася на автодорозі Чернігів-Київ-Нові Яриловичі між населеними пунктами Топчіївка-Красне у Чернігівському районі. Автобус "Scania" рухався з населеного пункту Великі Луки Псковської області Російської Федерації в напрямку м. Києва.

За попередніми даними, в автобусі було два водії та 41 пасажир – прочани їхали в Почаївську лавру.