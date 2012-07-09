ЗМІ: Намісника Лаври намагались отруїти середньовічним способом

Про це Сегодня повідомив прес-секретар УПЦ (МП) Василь Анісімов.

"Деякий час тому владика Павло (Петро Лебідь - ред.) опинився в реанімації. Потім він лікувався у Німеччині, де в його крові виявили миш'як і ртуть - речовини, які застосовували для отруєння у вищих щаблях суспільства у Середньовіччі. Сам владика поки нікого не звинувачує. Він тільки повернувся до Києва, і, можливо, ми звернемося до міліції", - сказав Анісімов. В кулуарах церкви кажуть, що у Лебедя вистачає недоброзичливців - на його посаду багато претендентів, адже це почесний статус і великі грошові потоки.

За словами головлікаря Київської лікарні № 1 Ігоря Чермака, потрапити такі речовини в організм могли і через їжу, і повітряно-крапельним шляхом. "Сказати щось більш конкретне можна тільки після вивчення результатів експертизи", - сказав він.