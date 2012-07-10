Тимошенко втретє попросила розглядати касацію у «газовій справі» без неї

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Незважаючи на абсурдність ситуації, незважаючи на незаконність, ми очікуємо, що післязавтра касаційний суд, незважаючи на третю заяву Юлії Тимошенко, яку вона подала щоб справа слухалася за її відсутності – це її право, Вищий спеціалізований суд, на моє переконання, відкладе розгляд цієї справи", - сказав Сергій Власенко.

За його словами, це свідчить про навмисне затягування касаційного процесу з боку суду, оскільки "Янукович, як вогню, боїться розгляду справи Юлії Тимошенко у Європейському суді 28 серпня і робить все, незважаючи на її об’єктивний стан здоров`я, щоб всіляко гальмувати розгляд справи у Вищому спеціалізованому суді".

Нагадаємо, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ у січні 2012 року прийняв до розгляду скаргу захисника екс-прем`єра Олександра Плахотнюка на незаконність вироку Печерського районного суду Києва за нібито зловживання службовими повноваженнями під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Вищий спецсуд повинен був розпочати розгляд скарги 15 травня, але з того часу його засідання переносилися на 26 червня та 12 липня за клопотаннями сторони державного обвинувачення.