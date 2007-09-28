Комітет виборців звернувся до правоохоронців

Комітет виборців країни просить правоохоронні органи перевірити інформацію щодо фактів підкупу виборців.

Про це йдеться у поширеному прес-службою КВУ прес-релізі.

“З різних регіонів України надходить інформація, що виборцям пропонують грошову винагороду за копії паспортів. Ініціатором такого підкупу називають Блок Литвина, БЮТ, СПУ, Партію регіонів, ВО „Свобода”. КВУ закликає правоохоронні органи ретельно розслідувати всі зазначені факти”, - йдеться у прес-релізі.

Крім того, КВУ зазначає, що найбільш масовою технологією, “яку, втім, поки що не можна трактувати як підкуп виборців, стала розсилка у всіх регіонах конвертів з надписом “Ви виграли”. Зокрема, “в листі повідомляється, що "Патріот України", який підписав листа, оплатив квитанцію букмекерскої контори "Шанс". Ставку зроблено на результат парламентських виборів 2007: якщо виборчий блок КУЧМА набере на виборах більше 5% голосів виборців, власник квитанції отримає нагороду - 1000 грн. В букмекерскій конторі "Шанс" підтвердили, що дійсно дехто неодноразово ставив на перемогу Блоку КЧУМА”, - повідомляє прес-служба КВУ.