В американських контейнерах у Феодосії немає отруйних речовин

Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких засобів масової інформації про те, що в контейнерах, які було доставлено в порт міста Феодосія американським комерційним транспортним судном „Adventure”, знаходяться отруйні речовини, а з деяких контейнерів майно вже начебто таємно вивезено на полігон.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони України, в рамках підготовки до спільного українсько-американського тактичного навчання ВМС „Сі Бриз - 2006” в порт міста Феодосія 29 травня дійсно прибуло американське комерційне транспортне судно „Adventure”, яке доставило в Україну інженерну техніку і будівельні матеріали. Весь вантаж знаходиться у контейнерах на території феодосійського торгівельного порту.

Міноборони підкреслює, що за інформацією Командування Військово-Морських Сил ЗС України, яке є отримувачем вантажу, жоден з цих контейнерів не містить отруйних речовин. Серед задекларованих матеріалів та речовин, які можна характеризувати як „хімічні”, і які мають на контейнері відповідне маркування, у вантажі міститься 21 вогнегасник „ABS”, 4 газові балони для приготування їжі, а також лікарські засоби швидкої допомоги.

Як повідомив директор брокерської фірми „Факт-9”, акредитованої при Кримській митниці, Олександр ОСАДЧИЙ, жодних інших хімічних, а тим більше отруйних речовин, у контейнерах не виявлено, про що складено відповідний акт.

Він також додав, що три контейнери, які були несанкціоновано відкриті народними депутатами, були рефрижераторного типу з лотками для продуктів і призначалися для зберігання продуктів харчування під час проведення українсько-американського навчання „Сі Бриз-2006” у польових умовах. Тому вони були порожніми і з них ніхто нічого не вивозив. Окрім контейнерів рефрижераторного типу, ще був один контейнер звичайного типу, який йшов транзитом і разом з іншим вантажем його у запланований час буде відправлено в США встановленим порядком.

О.ОСАДЧИЙ також наголосив, що, маючи відповідну ліцензію, тільки вони разом з представники митної та прикордонної служб мають право на вскриття та догляд контейнерів.