У ПР майбутній суд над Януковичем розцінили як ошукання українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, про це В.Олійник заявив, коментуючи наміри лідерів Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» подати позов до В.Януковича через порушення ним законів і Конституції й узурпацію влади.

За словами В.Олійника, питання захисту конституційних прав в українських судах розглядаються винятково за наслідком індивідуального звернення конкретного позивача, а відтак заява опозиції про колективний судовий позов до Президента України є професійним шулерством.

«Громадяни України повинні знати про те, що опозиція розпочала системно займатися шулерством і цілком свідомо вводити людей в оману», - сказав він.

Як зауважив народний депутат, політичні опоненти Партії регіонів пропонують подати судовий позов до Президента, «розуміючи, що колективні звернення навіть не підлягають розгляду».

«У випадку, коли питання торкається захисту конституційних прав, до суду необхідно звертатися індивідуально», - додав парламентарій.

На переконання В.Олійника, подібні звернення опозиції суд просто не прийме до провадження.

«В українській політиці з’явилися професійні шулери. За своїм мисленням ці люди мало відрізняються від тих, хто створює кредитні спілки та фінансові піраміди на кшталт МММ», - сказав В.Олійник.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція звертається до суду з позовом до Президента за привласнення ним додаткових повноважень і узурпацію влади.

А.Яценюк наголосив, що усі рішення В.Януковича після скасування конституційної реформи 2004 року є нелегітимними, оскільки після цього необхідно було провести дострокові президентські вибори у зв’язку з іншим обсягом повноважень глави держави.

Також А.Яценюк повідомив, що опозиція проводитиме всеукраїнську кампанію зі збору підписів громадян під позовом до Президента.