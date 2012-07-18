Регіоналку Бондаренко в Рівному змусили проводити зустріч українською

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації Української народної партії, О.Бондаренко, привітавшись з медичним персоналом українською мовою, вибачилась і перейшла на російську, мотивуючи це тим, що її рідною мовою є російська.

Після цього завідувач одного з відділень лікарні, заслужений лікар України Мирослав Семанів, який сидів у першому ряду, підняв руку, попросивши слова, і звернувся до гості з такими словами: «Шановна пані народний депутат України Бондаренко! Ми всі знаємо вас як ярого захисника відмираючих регіональних мов – гагаузької, мадярської, румунської й особливо російської. В нашому регіоні більшість населення послуговується українською мовою, яка не відмирає. Тому просимо вас як державного службовця першого рангу користуватися державною мовою».

Після такого прохання зал почав аплодувати, а О.Бондаренко перейшла на українську. Однак через годину, вибачившись, знову перейшла на російську, розповідаючи про соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича.