У ВР кажуть, що за доторканністю опозиціонерів ніхто не звертався

Голова підкомітету з питань депутатської етики Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Юрій Гримчак спростовує інформацію деяких ЗМІ щодо надходження до комітету подання від Генпрокуратури про зняття недоторканності з чотирьох депутатів від опозиції.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами Ю.Гримчака, регламентний комітет не міг отримати це подання у зв’язку з тим, що, по-перше, народні депутати перебувають у відпустці, по-друге, це подання має безпосередньо передати комітету голова Верховної Ради, який також перебуває у відпустці. І по-третє, перш ніж вчинити якісь дії з приводу цього подання, голова ВР має отримати, вивчити та проаналізувати письмові пояснення того чи іншого депутата, щодо якого надійшло подання від Генпрокуратури.

При цьому Ю.Гримчак висловив думку, що розповсюдження через засоби масової інформації повідомлень про спроби притягнення до кримінальної відповідальності окремих депутатів від опозиції є спробою чинної влади показати, що може статися з будь-ким, хто виступає проти неї.

Як повідомлялося, в окремих ЗМІ з’явилася інформація про те, що Генпрокуратура направила подання до парламенту з проханням зняти депутатську недоторканність з метою притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» Андрія Кожем’якіна, Романа Забзалюка, Валерія Бабенка та Руслана Лук’янчука.