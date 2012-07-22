Присяжнюк відхрестився від Поплавського: партія ректора не висувала

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Присяжнюк сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Вишгороді, де відбувається етап Чемпіонату світу з водної «Формули-1».

«Це дещо не вірна інформація – збори київської обласної організації Партії регіонів Поплавського кандидатом не висували, оскільки він не є членом партії, хоча і був присутній на них», - сказав А.Присяжнюк.

Водночас він зазначив, що так само з тих же причин збори не висували кандидатами в депутати директора агропідприємства «Нива Переяславщини» Олександра Мостіпана та директора КП «Білоцерківхлібопродукт» Івана Шилова.

На уточнююче запитання, чи братимуть участь вказані особи у виборах як кандидати в депутати, А.Присяжнюк сказав: «Чи підуть вони життя покаже. Краще запитати у них самих. Але я не виключаю, що вони можуть піти як самовисуванці».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Партії регіонів, учасники зборів київської обласної організації Партії регіонів ухвалили рішення про висунення М.Поплавського і народного депутата Тетяну Засуху кандидатами у народні депутати по мажоритарному округу на Київщині від Партії регіонів.

Також повідомлялося про висунення кандидатами у депутати народного депутата Петра Мельника, депутатів Київської облради Олександра Онищенка, Ярослава Москаленка та Сергія Кацубу, голову Броварської міскої організації Партії регіонів Сергія Федоренка, директора аграрного підприємства "Нива Переяславщини" О.Мостіпана і директора КП "Білоцерківхлібопродукт" І.Шилова.