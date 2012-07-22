Азаров разом із мільйонами українців сумує через смерть Ступки

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

«Україна втратила талановитого актора, який залишив вагомий слід в українському мистецтві. Богдан Сільвестрович був воістину народним артистом, творчістю якого захоплювалися мільйони людей в багатьох куточках світу», - зазначив голова уряду.

Прем'єр-міністр надіслав урядову телеграму співчуття рідним артиста.

«Висловлюю щирі співчуття в зв’язку з тяжкою втратою. Разом з Вами сумують мільйони українців, шанувальників неперевершеного таланту Богдана Ступки у всьому світі», - йдеться в урядовій телеграмі.

Для організації похорону Богдана Ступки створено урядову комісію, яку очолив міністр культури України Михайло Кулиняк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-у році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.

Життя актора обірвалося у столичній лікарні "Феофанія", де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому у Німеччині йому було зроблено операцію на серці.

Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з видатним актором відбуватиметься у вівторок на сцені театру ім.І.Франка.

***Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року у с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011).

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся в майже ста фільмах.