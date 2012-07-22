Азаров разом із мільйонами українців сумує через смерть Ступки
Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив співчуття в зв’язку зі смертю видатного актора театру і кіно, лауреата Шевченківської премії, Героя України, художнього керівника театру імені Івана Франка Богдана Ступки.
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
«Україна втратила талановитого актора, який залишив вагомий слід в українському мистецтві. Богдан Сільвестрович був воістину народним артистом, творчістю якого захоплювалися мільйони людей в багатьох куточках світу», - зазначив голова уряду.
Прем'єр-міністр надіслав урядову телеграму співчуття рідним артиста.
«Висловлюю щирі співчуття в зв’язку з тяжкою втратою. Разом з Вами сумують мільйони українців, шанувальників неперевершеного таланту Богдана Ступки у всьому світі», - йдеться в урядовій телеграмі.
Для організації похорону Богдана Ступки створено урядову комісію, яку очолив міністр культури України Михайло Кулиняк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-у році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.
Життя актора обірвалося у столичній лікарні "Феофанія", де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому у Німеччині йому було зроблено операцію на серці.
Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з видатним актором відбуватиметься у вівторок на сцені театру ім.І.Франка.
***Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року у с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011).
Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Знявся в майже ста фільмах.